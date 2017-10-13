"ولد زميرلي.."ماجر قادر على قيادة المنتخب الوطني لكرة القدم

أعلن نائب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، بشير ولد زميرلي اليوم الجمعة بالجزائر، عن احتمال إسناد مهمة تدريب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم لنجم المنتخب الوطني السابق رابح ماجر خلفا للإسباني لوكاس ألكاراز، الذي غادر المنتخب الوطني بعد ستة أشهر من توليه مهم الإشراف على "الخضر"

وبهذا الخصوص أكدّ المسؤول الثاني في الاتحادية الجزائرية بقوله:" فعلا ماجر يوجد ضمن الاختيارات القادرة على قيادة العارضة الفنية للمنتخب الوطني فهو يملك القدرة على قيادة الفريق بالنظر إلى خبرته المكتسبة في الميدان كلاعب متألق و بعدها كمدرب "مستطردا" لقد فكرنا كذلك في الاستعانة بجمال بلماضي. وأعتقد أنّ الوقت قد حان للتفكير في خيار المدرب الجزائري"