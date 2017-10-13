بالرغم من أن رئيس الفاف كان يفضل بلماضي

ولد زميرلي يفرض منطقه على زطشي ويقترح ماجر مدربا

صادق رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم رفقة معظم أعضاء مكتبه الفدرالي على قرار تعيين جمال بلماضي مدربا للخضر خلفا للإسباني لوكاس ألكاراز، غير أن الرجل الثالث في الفاف بشير ولد زميرلي، تخطى صلاحياته وفرض على زطشي خيار ماجر بدلا من بلماضي.

كشفت «المحور اليومي» يوما ليلة اجتماع المكتب الفدرالي الأخير والذي تم الإعلان خلاله عن اقالة ألكاراز من تدريب الخضر، أن أطراف فاعلة في الرياضة الجزائرية تطبخ في الخفاء من أجل سحب الثقة من خير الدين زطشي وتعيين بشير ولد زميرلي خليفة له، ومر هذا الأخير إلى الأمور الفعلية بعدما تخطى صلاحياته كثالث رجل في الفاف بعد زطشي وحداد وأعلن تعاقد الفاف قريبا مع الدولي السابق رابح ماجر مدربا للخضر يأتي هذا بالرغم من أن الرئيس خير الدين زطشي وباقي مكتبه الفدرالي اختاروا بلماضي ليكون خليفة للإسباني الذي تم تنحيته من منصبه الأربعاء الماضي، وكشفت مصادر لا ترقى إلى الشك أن نفس الأطراف التي ضغطت لإقالة ألكاراز وتسعى جاهدة للتخلص من زطشي كخطوة ثانية هي من طالبت ولد زميرلي بفرض ماجر على الفاف، لتتواصل بذلك، مهازل ونكسات الرياضة الجزائرية عامة وكرة القدم بشكل خاص، ما يهدد بتلقي بعقوبات قاسية من طرف الفيفا في حال باشرت تحقيقاتها بخصوص ما يحدث من تدخلات وقرارات ارتجالية من أشخاص بعيدين كل البعد عن الفاف، وفي سياق متصل أبرزت مصادرنا أن أعضاء الاتحادية قرروا بتزكية من مسؤولين في وزارة الشباب والرياضة تعيين رابح سعدان على رأس المديرية الفنية للمنتخب والتخلص نهائيا من التبعية للأجانب.

محمد لمين صحراوي