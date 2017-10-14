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سيتقاضى 400 مليون شهريا بعقد يمتد إلى 2020

الفاف تتحدى الجزائريين والتقنيين وتعين ماجر مدربا للخضر غدا

  14 أكتوبر 2017 - 20:43   قرئ 74 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
الفاف تتحدى الجزائريين والتقنيين وتعين ماجر مدربا للخضر غدا

أطراف في الاتحادية تريد مضوي مساعدا لهضربت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحذيرات أنصار الخضر والتقنيين الجزائريين بعواقب تعيين الدولي السابق رابح ماجر مدربا للخضر بعرض الحائط، وأنهت الفاف جميع التفاصيل الخاصة بتعيين صاحب الكعب الذهبي خليفة لألكاراز والذي سيتم غدا.

رغم التحذيرات التي أطلقها تقنيون جزائريون مباشرة بعد إعلان الفاف نيتها في التعاقد مع رابح ماجر مدربا للخضر، باعتبار أن القرار سيكون مجازفة من طرف الاتحادية بتعيينها مدربا بعيد عن الميادين لقرابة 11 سنة كاملة، ويملك تجربتين فاشلتين مع الخضر الذين يبقون بحاجة إلى مدرب كبير حسب التقنيين والأنصار الذين ظلوا يحلمون باسم جمال بلماضي، إلا أن المسؤولين على الكرة الجزائرية لم يولوا أي أهمية لهذه التحذيرات، وأكدوا تمسكهم برابح ماجر، والأكثر من ذلك أن رئيس الفاف خير الدين زطشي ونائبه بشير ولد زميرلي قد اتفقوا مع ماجر على جميع بنود العقد. وكشف موقع «لاغازيت دو فونيك» أن العقد الذي سيربط ماجر بالفاف سيمتد لثلاث سنوات، وأضاف الموقع في خبر وصفه بالحصري عبر موقعه الرسمي أن رابح ماجر اشترط على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أجرة شهرية تصل إلى 400 مليون سنتيم. وفي سياق متصل، أبرزت مصادر متطابقة أن هيئة خير الدين زطشي ستقوم غدا الإثنين بالإعلان الرسمي عن تعاقدها مع الدولي السابق.
 
التأهل إلى كان 2019 وبلوغ نصف النهائي أبرز الأهداف
 
أوضحت مصادر مقربة من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن مسؤولي هذه الأخيرة حافظوا على نفس الأهداف التي وجدت في عقد لوكاس ألكاراز في مفاوضاتها مع المدرب الجديد للخضر رابح ماجر، وأبرزت ذات المصادر أن الفاف شددت على ماجر العمل على قيادة الخضر لبلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 ومن ثم العمل على بلوغ نصف نهائي الدورة المقرر إجراؤها مبدئيا في الكاميرون.
 
أعضاء المكتب الفدرالي يقترحون مضوي مساعدا لماجر
 
تسارعت الأحداث في بيت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بخصوص أعضاء الطاقم الفني للخضر الذي سيخلف الطاقم الإسباني الذي تمت إقالته قبل أيام من الآن، فبعدما تأكد تعاقد الفاف مع الناخب الوطني الأسبق رابح سعدان لقيادة المديرية الفنية للمنتخب الوطني، أوضحت مصادر موثوقة أن أطرافا فاعلة في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اقترحت التعاقد مع مدرب وفاق سطيف خير الدين مضوي ليكون مساعدا لرابح ماجر، غير أن قبول مضوي لعرض الفاف يبدو مستبعدا لاسيما أنه رفض الفكرة حينما عرضت عليه الفاف العمل مساعدا للوكاس ألكاراز في وقت سابق.
 
محمد لمين صحراوي

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