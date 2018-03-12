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فرصة جديدة أمام عشاق كرة القدم لشراء تذاكر مونديال روسيا

  12 مارس 2018 - 11:23   قرئ 33 مرة   0 تعليق   رياضة دولية
فرصة جديدة أمام عشاق كرة القدم لشراء تذاكر مونديال روسيا

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"لطرح حصة جديدة من تذاكر مباريات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا هذا الصيف.

فبعد انتهاء المرحلة الأولى والفترة الأولى من المرحلة الثانية، تنطلق في الـ13 من الشهر الجاري مرحلة جديدة لبيع التذاكر وتستمر حتى الـ3 من أبريل المقبل، وهو ما يمنح عشاق الساحرة المستديرة فرصة جديدة لشراء تذاكر المونديال الروسي لحضور مباريات منتخباتهم المفضلة، وستباع  التذكر في هذه المرحلة بالأسبقية عبر الموقع الإلكتروني (FIFA.com/tickets) (ويخضع ذلك لتوافر التذاكر) وهو ما يعني أنه سيتم تأكيد الحصول على التذاكر عند إتمام عملية الشراء.

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