بيع أكثر من 1.3 مليون تذكرة لمباريات مونديال روسيا حتى الآن

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مليون و303 آلاف و616 تذكرة لحضور مباريات بطولة كأس العالم، التي تستضيفها روسيا الصيف القادم، قد بيعت، وذلك قبل انطلاق مرحلة البيع الجديدة غدا.

وأبدت الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنغالية فاطمة سامورا لموقع الفيفا الرسمي اليوم الاثنين ارتياحها وسعادتها للإقبال الهائل على تذاكر مباريات مونديال روسيا، قائلة:"مع تبقي 94 يوما فقط على بداية بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، نشعر بالارتياح للإقبال الكبير على التذاكر من داخل وخارج روسيا والذي يعطينا مؤشرا أن الجماهير حول العالم تنتظر لحظة انطلاق المونديال بفارغ الصبر".