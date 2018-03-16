مواجهات نارية في ربع نهائي أبطال أوروبا

أجريت اليوم فعاليات قرعة الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أسفرت عن مواجهة إنجليزية – إنجليزية ستجمع بين مانشستر سيتي وليفربول، على أن يواجه يوفنتوس الإيطالي ريال مدريد الإسباني الذي فاز عليه في المباراة النهائية الموسم الماضي، بينما سيلعب برشلونة الإسباني أمام روما الإيطالي، وبايرن ميونخ الألماني أمام إشبيلية الإسباني.

وستقام مباريات الذهاب في 3 و4 من شهر أفريل المقبل، ومباريات الإياب في الـ10 والـ11 أفريل.

والقرعة كالتالي ( الفريق الأول سيلعب مباراة الذهاب على أرضه ) :

برشلونة الإسباني – روما الإيطالي

يوفنتوس الإيطالي – ريال مدريد الإسباني

إشبيلية الإسباني – بايرن ميونخ الألماني

ليفربول الإنجليزي- مانشستر سيتي الإنجليزي.