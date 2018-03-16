«اليوفي» في صدام ثأري أمام «الميرنغي» ومهمة سهلة للبارصا

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا عن مواجهتين ناريتن بين يوفنتوس الإيطالي والريال الإسباني من جهة، والإنجليزيين مانشستر سيتي وليفربول من جهة أخرى، فيما سيلتقي البايرن الألماني ضيفه إشبلية الإسباني في مهمة صعبة على النادي الأندلسي، فيما رحمت القرعة برشلونة الذي سيواجه نادي العاصمة الإيطالية روما.

حملت قرعة دور ربع النهائي، لرابطة الأبطال الأوروبية، التي أجريت أمس، في مدينة نيون السويسرية -وسحبها النجم الأوكراني السابق اندري شيفشنكو- أخبارا سعيدة لبعض الفرق، وأخرى سيئة، حيث ستحتم على «الميرنغي» تكرار مواجهة النهائي الأخير مع اليوفي، الذي سيلعب بمشاعر الثأر بعد خسارته برباعية، وحرمانه من التتويج باللقب الأوروبي الكبير، فيما سيلاقي مانشستر سيتي أحد أكبر المرشحين للقب، في المباراة الوحيدة التي ستقام بين فريقين من ذات الدولة، وستكون فرصة لغوارديولا للثأر من خسارته في الدوري الانجليزي من يورغن كلوب. في المواجهات الأخرى، سيواجه برشلونة خصما في متناوله نظريا حين يلتقي روما الإيطالي والذي لا يمر هذا الموسم بأفضل مستوياته مع المدرب دي فرانشيسكو. في حين أن إشبيلية صاحب أكبر مفاجأة في دور الستة عشر سيكون في مهمة صعبة أمام العملاق بايرن ميونيخ، والذي إستعاد مستوياته المميزة مع مدربه يوب هاينكس والذي يسعى لتكرار ثلاثية أخرى بعد أن حققها عام 2013.