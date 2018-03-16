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استخدام تقنية الفيديو بمونديال روسيا

  17 مارس 2018 - 11:07   قرئ 13 مرة   0 تعليق   رياضة دولية
استخدام تقنية الفيديو بمونديال روسيا

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو إقرار استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "في إي آر" في كأس العالم المقررة بروسيا من 14 جوان حتى 15 جويلية 2018

وقال إنفانتينو للصحافيين عقب اجتماع المجلس التنفيذي للفيفا في العاصمة الكولومبية بوغوتا "سيكون لدينا في 2018 أول مونديال مع استخدام "في إي آر"، تمت الموافقة على ذلك، وتم إقراره، نحن سعداء جدا بهذا القرار"

وكان اعتماد القرار متوقعا بعد أن منح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (ايفاب) في الثالث من الشهر الجاري الضوء الأخضر لاستخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم في كل المسابقات ومن بينها نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتقتصر هذه المساعدة التكنولوجية على أربع حالات يمكن أن تغير مجرى المباراة: بعد تسجيل هدف، قرار بركلة جزاء، بعد بطاقة حمراء مباشرة (ليس بطاقتين صفراوين أو إنذارا) أو في حالات الخطأ في هوية اللاعب الذي وجه إليه إنذار أو بطاقة حمراء

وكان إنفانتينو قال الثلاثاء في ليما حيث حضر اجتماعا آخر للفيفا "إن تقنية "في إي آر" شيء إيجابي يجلب المزيد من الشفافية لكرة القدم".وتابع رئيس الفيفا وهو مؤيد بحماس لاعتماد هذه التكنولوجيا بعد فترة طويلة من التشكيك "إن تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم لن تكون الحل لكل شيء في كرة القدم، لكن ما نريد القيام به لدى استعمالها هو تجنب الأخطاء المدوية للحكام".وتم اختبار تقنية الفيديو عام 2016 في أكثر من 20 بلدا وفي نحو ألف مباراة، خاصة في بطولتي الدوري في ألمانيا وإيطاليا

 

 

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