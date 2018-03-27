التحضيرات الأخيرة للمنتخبات قبل إعلان قوائم اللاعبين المونديالية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى العديد من الملاعب حول العالم غدا الثلاثاء، حيث ستشهد مواجهات من العيار الثقيل بين أقوى المنتخبات العالمية التي تواصل استعداداتها لمونديال روسيا.

وتعتبر جولة المباريات الودية غدا الثلاثاء هي الأخيرة قبل إعلان المنتخبات لقوائمها النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا الصيف القادم، ويتطلع مدربو هذه المنتخبات إلى استغلال هذه الجولة لتجربة كل الأوراق المتاحة لديهم.وتعلن المنتخبات الـ32 المشاركة في المونديال قوائمها الأولية التي تتسع لـ35 لاعبا في منتصف مايو المقبل، فيما سيقلص كل منتخب قائمته إلى 23 لاعبا فقط قبل الرابع من يونيو المقبل، آخر موعد لتقديم قوائم اللاعبين المشاركين في المونديال إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.