زيدان يريد البقاء في ريال مدريد الموسم المقبل

أعلن زين الدين زيدان رغبته في البقاء مع ريال مدريد الموسم المقبل

وحاصرت الإشاعات الفرنسي بعد بداية سيئة للموسم، مع أنه من غير الواضح ما إذا كان لا يزال في مأمن في ملعب سانتياغو برنابيو حتى بداية الموسم المقبل، وقال: "نعم، أود أن أبقى كمدرب ريال مدريد، كما هو الحال دائماً لأنني أحب كرة القدم، وأنا أحب ما أقوم به، وأنا أعلم أين أنا"، وأضاف: "لكنك تعلم كيف هي كرة القدم. إذا كان الأمر يتوقف علي، فأنا أظل في ريال مدريد وخطتي هي البقاء لأطول فترة ممكنة. لقد قلت ذلك عدة مرات"