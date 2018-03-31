المغرب يحتج على الفيفا

انتقد المغرب المرشح لاستضافة مونديال 2026 الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، النظام الذي يعتمده الأخير في تنقيط ملفات البلدان المرشحة لتنظيم البطولة

وجاء في رسالة بعث بها رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع إلى رئيس الفيفا جاني إنفانتينو: "نعترض بشكل صارم على إبقاء نظام التنقيط وعلى وضعه الحالي (...) ونعتقد أن كل خطوة في هذا الاتجاه ستكون غير متساوية"

واعتبرت المغرب أن النظام "يضيف معايير تقنية جديدة لم تكن موجودة في المتطلبات التي بعث بها الفيفا في البداية، وتم إرساله في الـ14 من مارس الجاري عند الساعة 16:18، أي قبل أقل من 24 ساعة من تقديم الملف التقني للترشيح المغربي، وقبل نحو 48 ساعة فقط من انتهاء المهلة الرسمية لتقديم ملف الترشيح في الـ16 من مارس عند الساعة 17:00"

وتقدم المغرب للمرة الخامسة بملف ترشيح لاستضافة بطولة كأس العالم التي ستقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 حاليا، وسيكون في مواجهة ملف ترشيح مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك

وستتوجه لجنة تقييم تابعة للفيفا مكونة من خمسة أعضاء إلى الدول المرشحة لتنقيط الملفين، مع إمكانية الاستبعاد "التلقائي" لأي ملف يعتبر غير كاف، قبل التصويت النهائي المقرر في الـ13 جوان المقبل، عشية انطلاق مونديال روسيا 2018