بلماضي يتوج بلقب البطولة القطرية

حقق المدرب الجزائري إنجازا غير مسبوق بعدما قاد نادي الدحيل للتتويج بلقب البطولة القطرية لكرة القدم وبدون أي هزيمة بعد فوزه (5-2) على حساب السيلية في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من المسابقة المحلية.

وبهذه النتيجة العريضة أنهى الدحيل مشواره في البطولة برصيد 60 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد السيلية، عند 28 نقطة في المركز السادس ويعد هذا الإنجاز رقما قياسيا جديدا يضاف للنادي تحت مسماه الجديد بعد دمج لخويا والجيش نهاية الموسم الماضي.

وعلى المستوى الآسيوي، لم يكن الدحيل أقل شراسة وقوة، وذلك بعدما فرض سيطرته مبكرا، على مجموعته بالبطولة القارية، ونجح في حصد العلامة الكاملة حتى الآن (15 نقطة) بعد خوض 5 مواجهات بدور المجموعات. ويعد هذا الرصيد كافيًا لأن يكون الدحيل، أول فريق آسيوي يتأهل للدور الثاني وقبل انتهاء دور المجموعات بجولتين.