الرابطة الفرنسية تنفي وجود شرط جزائي في عقد نيمار

نفت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في فرنسا، وجود شرط جزائي في عقد نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا

وقالت الرابطة الفرنسية في بيان، إن الأخبار التي راجت مؤخرا حول وجود شرط جزائي في عقد نيمار تبلغ قيمته 300 مليون يورو، عارية من الصحة.وأوضح البيان أن المادة 202 من اللائحة الداخلية في الرابطة الفرنسية، تحظر وجود شرط إلغاء التعاقد من جانب أحد الأطراف أو أطراف أخرى.وأضاف بيان الرابطة: "لذلك لا يمكن أن يحتوي عقد نيمار على أي شرط جزائي، ولا تسمح اللجنة القانونية للرابطة بوجود هذا البند في عقد أي لاعب