ميسي يتصدر قائمة اللاعبين الأعلى دخلا

تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني لكرة القدم لائحة أعلى اللاعبين دخلا في العالم في موسم 2017-2018 متفوقاً على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني حسب دراسة لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في عددها الصادر غدا الثلاثاء

وسيطر اللاعب الأرجنتيني على المركز الأول ضمن ترتيب الخمسة الأوائل لأكثر اللاعبين دخلاً مع احتساب دمج الرواتب الكاملة (قبل اقتطاع الضرائب) والمكافآت والعائدات الإعلانية المتراكمة خلال الموسم الحالي والتي بلغ مجموعها 126 مليون يورو، مقابل 94 مليونا لرونالدو

وحل في المركز الثالث في الترتيب البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يتعافى في الوقت الحاضر من عملية جراحية أجريت له في البرازيل أما الويلزي غاريث بايل لاعب ريال مدريد فيحتل المركز الرابع متقدماً على المدافع الإسباني جيرار بيكيه لاعب برشلونة

ومن جهة أخرى، حافظ البرتغالي جوزيه مورينيو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) على صدارة ترتيب أعلى المدربين دخلاًي أمام الإيطالي مارتشيلو ليبي (مدرب منتخب الصين)، الأرجنتيني دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد الإسباني)، الفرنسي زين الدين زيدان (ريال مدريد الإسباني) والإسباني جوسيب غوارديولا (مانشستر سيتي الإنجليزي)