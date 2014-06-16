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المدرب هنري ميشال يفارق الحياة عن عمر ناهز 70 عاما

  24 أفريل 2018 - 12:09   قرئ 100 مرة   0 تعليق   رياضة دولية
المدرب هنري ميشال يفارق الحياة عن عمر ناهز 70 عاما

توفي المدرب الفرنسي الشهير هنري ميشال عن عمر ناهز 70 عاما بعد رحلة طويلة مع المرض حسبما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية.

وكان ميشال توقف عن العمل كمدرب منذ الرحيل عن تدريب كينيا في 2012.

وامتلك المدرب الفرنسي الراحل مسيرة كبيرة بدأها فور اعتزاله بتدريب منتخب فرنسا الأولمبي عام 1982 وتوج بذهبية أولمبياد 1984.وانتقل ميشال للعمل في إفريقيا لأول مرة عام 1994 ليدرب منتخب الكاميرون، وبدأ رحلة كبيرة في القارة السمراء قاد خلالها منتخبا المغرب وتونس وفريقا الرجاء البيضاوي وماميلودي صن داونز.

وبنى ميشال منتخبا قويا للمغرب تأهل به لمونديال 1998.وكرر ميشال إنجازه بقيادة منتخب كوت ديفوار للتأهل إلى كأس العالم 2006 لأول مرة في تاريخ البلاد بجيل ديدييه دروغبا. وبعد الرحيل عن كوت ديفوار، تولى ميشال تدريب الزمالك لأول مرة حيث انتشل الفريق مقدما نصف موسم متميز، فاز فيه على الأهلي بالدوري وكاد أن يحصد كأس مصر.لكن ميشال أنهى علاقته بالزمالك فجأة حين هجر معسكر إعداد الفريق للموسم التالي، ودون إبداء أسباب، ثم انتقل لتدريب منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2008.وعاد ميشال مجددا للزمالك في 2009، ولكن النتائج لم تكن في صالحه ليقيله النادي سريعا هذه المرة.

وتولى الراحل قيادة منتخب غينيا الاستوائية في 2010 ولكنه استقال قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها الغابون، وكانت آخر تجاربه مع كينيا في 2012.

 

 

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