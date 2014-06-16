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إبراهيموفيتش لن يشارك في المونديال

  27 أفريل 2018 - 15:51   قرئ 75 مرة   0 تعليق   رياضة دولية
إبراهيموفيتش لن يشارك في المونديال

أعلن رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم لارس ريشت، أمس الخميس عدم ضم المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لقائمة المنتخب المشارك في بطولة كأس العالم المقامة بروسيا الصيف المقبل

وفي تصريح صحفي، قال ريشت "تحدثت مع إبراهيموفيتش الثلاثاء الماضي وأخطرني أنه لن يغير رأيه بشأن العودة لمنتخب بلاده في الفترة المقبلة، لذا فإن أمر عدم عودته منتهي" وأضاف "لقد أغلقنا ملف إبراهيموفيتش نهائيًا، وأرجو من الجميع عدم فتحه مجددًا"جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش (36 عامًا) نشر تغريدة مطلع الشهر الجاري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلًا "فرصتي في الذهاب لكأس العالم مرتفعة للغاية"

إبراهيموفيتش شارك مع منتخب بلاده في نسختين لبطولة كأس العالم عامي 2002 و2006، ومنذ ذلك الوقت لم تتواجد السويد في المونديال. كما شارك في بطولات أمم أوروبا أعوام 2004 و2008 و2012 و2016. وتلعب السويد في كأس العالم ضمن المجموعة السادسة بجانب ألمانيا والمكسيك وكوريا الجنوبية

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