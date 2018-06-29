الفيفا تشيد بتقنية الفيديو

تحدث الحكم الإيطالي السابق بييرلويجي كولينا، مسؤول التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن حكم الفيديو خلال لقاءات الدور الأول من كأس العالم روسيا 2018، وأكد أنه استعمل من طرف الحكام خلال 335 حالة، لم يذهب الحكام للمشاهدة في الفيديو سوى 14 مرة.

وأكد بييرلويجي كولينا أن كل أهداف الدور الأول البالغة 122 هدفًا تم تأكيدها من طرف حكام الفيديو، والذي كان عبر التواصل مع حكام اللقاءات.

وضمن 335 حالة تدخل فيها حكم الفيديو 17 منها توقف اللقاء للتأكد منها، و14 منها اضطر الحكم للذهاب لمشاهدة اللقطة في الفيديو.ودون حكم الفيديو كانت قرارات الحكام صحيحة بنسبة 95 في المائة، لكن مع تدخله ارتفعت النسبة إلى 99 في المائة.

وتدخل حكم الفيديو بشكل مباشر في 14 حالة، 3 منها تم تغيير قرار الحكم في ضربات الجزاء، حيث غيّر ضربة جزاء منحها الحكم وضربتي جزاء لم يعلن عنهما أصلًا حكم اللقاء.واستغرق الحكام في التأكد من صحة القرارات عبر حكم الفيديو في المتوسط 80 ثانية، وقال كولينا تعليقًا على الوقت المستعمل: " في مجموعة من الحالات كان بالإمكان إعطاء القرار مبكرًا، لكن الحكم فضّل أخد بعض الثواني للتأكد وليكون واثقًا من اتخاذ القرار الصحيح".ورغم إشادة الاتحاد الدولي لكرة القدم بحكم الفيديو، إلا أن عدة منتخبات احتجت على طريقة استعماله ومحاباته للأقوياء، كما حدث مع المغرب وإيران ونيجيريا والسنغال.