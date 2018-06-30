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مقابلة مصيرية بين فرنسا والأرجنتين

  30 جوان 2018 - 12:48   قرئ 67 مرة   0 تعليق   رياضة دولية
مقابلة مصيرية بين فرنسا والأرجنتين

مقابلة نارية تجمع اليوم بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني، لحساب الدور الـ 16 في بطولة كأس العالم بملعب كازان أرينا بروسيا.

وصعد منتخب فرنسا لدور الـ 16 في بطولة كأس العالم، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما حل منتخب الأرجنتين وصيفا في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

وقدم منتخب فرنسا عروضا متواضعة على مدار المباريات الثلاث أمام أستراليا والبيرو والدنمارك ضمن منافسات المجموعة الثالثة، الأمر الذي دفع جماهير "الديوك" لإطلاق صافرات الاستهجان تجاه اللاعبين في المباراة الأخيرة أمام الدنمارك بسبب استمرار تواضع الآداء.

منتخب الأرجنتين نجح في استعادة ثقة جماهيره بعد العرض القوي والفوز الثمين الذي تحقق على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات، بعد بداية متواضعة أمام إيسلندا وكرواتيا.

 

مباراة اليوم هي الثالثة التي تجمع بين منتخبي فرنسا والأرجنتين في بطولة كأس العالم، حيث سبق أن التقى المنتخبان في مباراتين تذوق خلالهما المنتخب الأرجنتيني طعم الانتصار، وتغلبت الأرجنتين على فرنسا بهدف نظيف عام 1930 في مونديال الأوروغواي، كما فازت الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الثانية التي جمعتهما بمونديال 1978 الذي أقيم في الأرجنتين.

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