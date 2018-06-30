لافتة عنصرية تكلف روسيا غرامة من "فيفا"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، فرض غرامة مالية على روسيا لقيام جمهورها برفع لافتة عنصرية خلال مباراة الأوروغواي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم.

ووفقًا لبيان صادر من "فيفا"، "قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي فرض غرامة مالية على روسيا قدرها 10 آلاف فرنك سويسري (بما يعادل 10 آلاف و100 دولار) لرفع جمهورها لافتة عنصرية خلال مباراة الأوروغواي".

وتلقى منتخب روسيا هزيمة من الأوروغواي بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من البطولة. وأنهت روسيا مرحلة المجموعات باحتلالها الوصافة برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف الأوروغواي المتصدر، وجاءت السعودية ثالثة برصيد 3 نقاط، وأخيرًا مصر بلا رصيد.وستخوض روسيا التي تأهلت لثمن النهائي للمرة الأولى في التاريخ غدًا مواجهة قوية أمام إسبانيا.