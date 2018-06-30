الأوروغواي تقصي البرتغال في الدور الثمن النهائي

نجح منتخب الأوروغواي في التغلب على نظيره البرتغالي بهدفين مقابل هدف والتأهل لدور الـ8 ببطولة كأس العالم، وذلك بالمباراة التي جمعت المنتخبين اليوم بمنافسات الدور الـ16 من بطولة كأس العالم 2018 والمقامة حاليًا في روسيا.

وصعق المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني البرتغاليين "برازيليي أوروبا" بهدف سريع أحرزه في الدقيقة الثامنة، بتسديدة رأسية بعد تمريرة رائعة من زميله المهاجم لويس سواريز.

ووضع المهاجم إدينسون كافاني منتخب بلاده في المقدمة مرة ثانية، بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له، عند الدقيقة 62، بتسديدة رائعة ومتقنة من حدود منطقة الجزاء، في الزاوية اليمنى البعيدة، ليقود بلاده إلى دور الثمانية الكبار.

وضرب منتخب الأوروغواي موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة مع نظيره الفرنسي، الذي أقصى بدوره منتخب الأرجنتين، من المونديال بفوزه عليه (4-3)، في المباراة التي جرت بينهما، في وقت سابق من اليوم أيضا، على ملعب قازان.