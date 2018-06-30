“صلاح” يُمدد عقده ويُصبح أغلى لاعب في تاريخ “ليفربول”

أعلن نادي “ليفربول” صبيحة اليوم الإثنين، عن تمديد عقد الدولي المصري، محمد صلاح لسنوات طويلة، دون منح أي تفاصيل أخرى.

وأكدت مُعظم وسائل الإعلام البريطانية بأن العقد الجديد لنجم “الفراعنة” يستمر لـ2023، مُقابل راتب خيالي، يُعتبر الأغلى في تاريخ “الريدز”.

وسيتحصل صاحب القدم اليُسرى على قيمة 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو ما دفعه لقبول التوقيع على عقده الجديد سريعا.

وقدم، محمد صلاح موسما خياليا رفقة أشبال الألماني، “يورغن كلوب” مُتمكنا من تسجيل 44 هدف في 52 مُبارة شارك فيها.