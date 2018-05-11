بلجيكا "تخطف" الفوز من اليابان

حقق المنتخب البلجيكي انتصارا مثيرا على المنتخب الياباني بنتيجة 3-2، بعد أن كان متأخرا بهدفين نظيفين، ضمن دور الـ16 من مونديال روسيا.

وبعد شوط أول سلبي، تقدمت اليابان بهدفين سريعين باغتت بهما الدفاع البلجيكي، عن طريق غينكي هاراغوتشي (الدقيقة 48) وتاكاشي إنوي (الدقيقة 52).بلجيكا عادت للمباراة من رأسيتين فصلتهما 4 دقائق أيضا، حيث سجل المدافع يان فيرتونغن الهدف الأول (الدقيقة 70) ومروان فيلايني (الدقيقة 74).وسجل ناصر شاذلي الهدف القاتل في الدقيقة 94، قبل ثوان من انتهاء اللقاء.وستقابل بلجيكا المنتخب البرازيلي مساء الجمعة في كازان، بمباراة ربع النهائي الثانية.