مدوار يستلم مهامه يوم 7 جويلية

تجرى مراسم تسليم المهام بين أعضاء المكتب المسير للرابطة المحترفة لكرة القدم، والرئيس الجديد لهذه الهيئة، عبد الكريم مدوار، يوم السبت 7 جويلية بمقر الاتحادية الجزائرية (الفاف) حسبما أعلنت عنه الهيئة الفيدرالية (الفاف) اليوم الإثنين على موقعها الرسمي.

وحسب نفس المصدر ستجرى عملية تسليم المهام بحضور رئيس الفاف خير الدين زطشي رفقة أعضاء من المكتب المؤقت وأعضاء من الاتحادية.

وانتخب عبد الكريم مدوار على رأس الرابطة المحترفة لكرة القدم خلفا لمحفوظ قرباج الذي سحب منه تسيير الرابطة شهر يناير الماضي، عقب الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة يوم الخميس 21 جوان الفارط بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر).