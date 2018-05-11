مارادونا يقترح تدريب الأرجنتين مجانا

عرض أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا تدريب منتخب بلاده مجانا، وذلك عقب ثماني سنوات من انتهاء مشواره في قيادة المنتخب الوطني بالخروج المبكر من كأس العالم 2010.

وسئل مارادونا، الذي تابع خروج الأرجنتين من مونديال روسيا بالخسارة 3-4 أمام فرنسا في دور الـ16، عن ما إذا كان يرغب في تكرار شغل منصبه السابق، رغم أن المدرب الحالي خورخي سامباولي يرتبط بعقد حتى 2022.

وقال مارادونا للتلفزيون الفنزويلي:"نعم، وسأفعل ذلك مجانا. لن أطلب أي شيء في المقابل" ودرب مارادونا الأرجنتين في كأس العالم 2010 لكن منتخب التانغو ودع البطولة بخسارة ثقيلة برباعية نظيفة أمام ألمانيا في الدور ربع النهائي للبطولة.