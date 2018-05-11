هذا ما دفع رونالدو لمغادرة النادي الملكي

كشفت تقارير صحفية عما أطلقت عليه "السبب الرئيسي، الذي عجل برحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد الإسباني".

ونشرت صحيفة "دياريو غول" الإسبانية تقريرا قالت فيه إن رونالدو شعر بما وصفه "بالخيانة والطعنة في الظهر من سيرجيو راموس"، وهي التي كانت سببا في رحيله عن النادي الملكي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية إن راموس فضح ما كان يخطط له رونالدو من وراء الكواليس أمام فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني وكانت تقارير صحفية عديدة قد أعلنت أن رونالدو على أعتاب الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، بعدما وافق الميرنغي على صفقة قياسية لانتقال اللاعب وقالت الصحيفة إن راموس تحدث داخل أسوار النادي الملكي وبحضور فلورنتينو بيريز، عما يخطط له رونالدو، وهو ما اعتبره النجم البرتغالي "طعنة في الظهر وخيانة"، خاصة وأن اللاعبين تجمعهما علاقة صداقة منذ عام 2009.

وتابعت "عقد راموس اجتماعات دورية مع بيريز وتطرق فيها إلى أن رونالدو قد لا يكون جزء من مستقبل ريال مدريد لتقدمه في العمر، وعدم إمكانية لعبه لسنوات أطول بنفس المستوى المعروف عنه، وهو ما وافقه عليه راموس في تلك الاجتماعات".