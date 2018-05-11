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أنصار "التانغو" يترقبون قرار ميسي بخصوص مستقبله

  06 جويلية 2018 - 14:29   قرئ 62 مرة   0 تعليق   رياضة دولية
أنصار "التانغو" يترقبون قرار ميسي بخصوص مستقبله

كشفت صحيفة "أولي" أن الأرجنتينيين يترقبون قرار النجم ليونيل ميسي بخصوص مستقبله الدولي، حيث يلتزم "البولغا" حاليا الصمت منذ إقصاء "التانغو" من كأس العالم 2018 على يد فرنسا في الدور ثمن النهائي، وهو الأمر الذي دفع بـ الأرجنتينيين إلى طرح الكثير من التساؤلات حول القرار المنتظر أن يتخذه ميسي بشأن مسيرته الدولية، وإن كان سيواصل اللعب مع "الألبيسلستي" مرة أخرى أو يعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد نكسة "مونديال روسيا"، للإشارة، فإن ميسي تعرض لضغوطات كبيرة قبل وأثناء انطلاقة كأس العالم 2018 من أجل قيادة الأرجنتين للفوز بكأس العالم، لكنه فشل في تحقيق هذا الهدف واكتفى في 4 مباريات خاضها ضمن هذه النسخة بتسجيل هدف واحد فقط في شباك نيجيريا، بالإضافة إلى تقديم تمريرتين حاسمتين لزملائه أمام فرنسا.

 

 

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