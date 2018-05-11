هذا ما حدث في فندق فريق السويد قبل مباراة انجلترا

استيقظ لاعبو السويد بشكل أصابهم بالفزع قبل مباراتهم أمام إنجلترا في دور الثمانية بنهائيات كأس العالم لكرة القدم عندما انطلق جرس إنذار الحريق في الفندق الخاص بالفريق في سمارا صباح اليوم السبت مما أدى لإخلائه

واستيقظ لاعبو السويد من نومهم وخرجوا من غرفهم لكن ومن حسن الحظ، فإن الإنذار كان خاطئاً وكان بوسعهم العودة لاستكمال نومهم وشحن طاقاتهم قبل أول مباراة لمنتخب البلاد في دور الثمانية بنهائيات كأس العالم منذ عام 1994.

وقال ستافان شتيرنهولم المسؤول الإعلامي لمنتخب السويد لموقع فوتبولسكانالين على الأنترنت "حدث هذا بعد الساعة الثامنة والنصف صباحا. كان إنذارا خاطئا. كل اللاعبين على ما يرام"

وأمام لاعبي السويد بعض الوقت للنوم قبل مواجهة إنجلترا الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش) بينما ستلعب روسيا المستضيفة أمام كرواتيا في وقت لاحق اليوم في سوتشي