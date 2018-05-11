عدد البطاقات تجاوز الـ200 في مونديال روسيا

انتهى الدور الربع نهائي من نهائيات كاس العالم 2018 على تسجيل 209 بطاقة منها 205 بطاقة صفراء في 60 مباراة من أصل 64 مباراة ستلعب في البطولة التي تقام في روسيا، حيث تأهل 4 فرق إلى الدور النصف نهائي من البطولة هي: انجلترا، فرنسا، بلجيكا، وكرواتيا

وفي وقت تستعد الفرق الأربعة لخوض غمار الدور النصف نهائي في مونديال روسيا الذي شهد معدل مرتفع من البطاقات الصفراء وصل إلى 3.5 بطاقة في المباراة بينما لم ترفع أي بطاقة حمراء في الدور الربع نهائي ليبقى العدد الإجمالي للبطاقات الحمراء في مونديال روسيا 4 فقط