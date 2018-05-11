تعرف على المدرب الجديد للمنتخب الاسباني

شريط الاخبار
لالماس يجمع الفرقاء السياسيين حتى في مماته لوائح إنشاء ومتابعة نشاط اللجان المسجدية ما زالت سارية مقتل 9 جنود تونسيين في كمين إرهابي قرب الحدود الجزائرية تعزيز أمني على الحدود الشرقية لإحباط تسلل إرهابيين من تونس التحضير لإطلاق مشروع لربط 4 آلاف مؤسسة صحية بالأقمار الصناعية احتجاجات في ولايات عديدة بسبب انقطاع مياه الشرب عــــــــــــــــــــــــــودة الابــــــــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــــــال الجزائر تملك مقومات نمو هائلة لتحديث المنشآت وتنويع المنتجات الداخلية تؤجل لقاء ولاة الولايات الحدودية قانون جديد مرتقب يضبط جمع التبرعات في المساجد «أميار» يعبثون بالحريات الشخصية ويتنصلون من مشاكل المواطنين سحب رخصة تنظيم العمرة من 14 وكالة سياحية مجمع "طحكوت" يؤجل إطلاق سيارات "سوزوكي" للمرة الثانية أمن العاصمة يفكّك شبكة إجرامية مختصّة في سرقة السيارات يوسفي في روسيا لتعزيز الشراكة الثنائية للصناعة الجزائرية -الروسية استمرار موجة الحر على مستوى الولايات الجنوبية وزارة التربية تطبع كتاب جديد حول النصوص الفائزة في مسابقة "أقلام بلادي" وزارة التعليم العالي تمدد تاريخ التسجيل في "الماستر" عيسى يتوعد المعتدين على الأئمة في المساجد 6300 سجين استفادوا من العفو الرئاسي يوم 5 جويلية الجيش يعزز قدراته القتالية والتمارين تظهر امتلاكه آخر المنظومات الدفاعية أويحيى يترأس مجلسا حكوميا مصغرا يضم خمسة قطاعات الحكومة تفشل في خفض واردات هياكل السيارات خلال 2018 إطارات بالدولة يبيعون ضمائرهم المهنية ويسجنون بسبب الرشوة بوتفليقة يوجه "تحية إكبار" للجيش ويدعو لتنويع الاقتصاد وتعميق الديمقراطية قايد صالح يشدد على تحلي مسؤولي الجيش بـ "النزاهة والضمير الحي" في أداء المهام تغييرات بقيادات وزارة الدفاع ولهبيري ينهي مهام براشدي تقليص عدد أيام البكالوريا واحتساب التقييم المستمر ابتداء من 2019 أمن العاصمة يطيح بعصابة مختصة في تزوير تأشيرات "شنغن" غلام الله: "لن نقبل بالتهجم على الأئمة باسم الحرية" مساهل ينفي تعرض الجزائر لضغوط لإقحام جيشها في أزمات المنطقة 20 سنة سجنا لحارس بلدي قتل زميلا له بسلاحه عيسى ينفي منع جمع التبرعات في المساجد أسعار النفط تتهاوى إلى 76 دولارا بفعل زيادة المخزونات الأمريكية 67 % من التلاميذ انتقلوا إلى الطور الثانوي توقع تسجيل أزيد من 50 ألف مصاب بالسرطان العام 2025 توزيع 20 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بوهران حاشي والملالي يغلقان "الميركاتو" الصيفي للمولودية عمراني راض عن أداء اللاعبين في ودية عين الدراهم الفرنسي دوماس يقود أول حصة لـ "الكناري"
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. رياضة دولية
  4. تعرف على المدرب الجديد للمنتخب الاسباني

تعرف على المدرب الجديد للمنتخب الاسباني

  09 جويلية 2018 - 13:38   قرئ 61 مرة   0 تعليق   رياضة دولية
تعرف على المدرب الجديد للمنتخب الاسباني

بعد انتكاسة المونديال وما سبقها من أزمة عقب تنحية المدرب لوبيتغي عشية انطلاق العرس العالمي، قررت الاتحادية الإسبانية عدم تمديد مهمة المدرب هييرو، الذي قاد رفاق انييستا خلال كأس العالم، أوكلت الاتحادية زمام أمور المنتخب للمدرب السابق لبرشلونة، لويس أنريكي.

سارعت أعلى هيئة كروية في إسبانيا لتنظيم بيت المنتخب بعد المشاركة المخيبة في المونديال، من خلال تعيين المدرب لويس أنريكي، الذي ستوكل له مهمة إعادة الروح لمنتخب لاروخا ولما الفوز بالألقاب كما فعل لما كان مدربا للنادي الكتالوني.

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من رياضة دولية

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات