بريطانيا تعتزم ملف استضافة مونديال 2030

دخلت بريطانيا على خط الدول التي تنوي التقدم من أجل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030، إذ تعتزم تقديم ملف مشترك مع كل من إيرلندا الشمالية، إستكتنلندا، وويلز، في ملف بريطاني أوروبي، قد يكون هو المرشح الأقوى لنسخة 2030.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم السبت، فإن هذا الملف الرباعي الإنجليزي الأوروبي، سيحظى بموافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كما سيحظى أيضا، بتأييد رئيس الاتحاد الأوروبي، ألكسندر سيفيرين، الذي يرغب في استضافة القارة العجوز لهذا الحدث الرياضي الهام.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ، صاحب المبادرة، سيقوم بإجراء مباحثات مهمة مع نظرائه في إيرلندا الشمالية، إسكتنلندا، وبلاد الغال، من أجل إقناعهم بالفكرة، والشروع في إعداد هذا الملف المشترك، الذي من المنتظر أن يكون الأقوى والأوفر حظا، بحكم الإمكانيات التي تتوفر عليها هذه البلدان.

هذه الفكرة، تلقى تأييدا كبيرا من رئيس "الويفا"، الذي يرغب فعلا في أن تتقدم أوروبا للمنافسة، على استضافة هذا الحدث الرياضي الكوني. وسبق لتسيفيرين، أن صرح بهذا الخصوص، قائلا "إنجلترا وحدها لديها عرض قوي، لكن هذا سيكون أقوى بمشاركة المزيد من الدول، إيرلندا الشمالية، ويلز، أو حتى إسكتلندا، سيكون الأمر رائعا".

وفي حال ما تقدم هذا الرباعي البريطاني، للمنافسة على شرف استضافة "مونديال 2030"، فإن حظوظ الملف المغاربي، المنتظر بين المغرب، الجزائر وتونس، في كسب الرهان، ستكون صعبة للغاية، في ظل تواجد ثلاثي آخر من أمريكا اللاتينية، هو الأرجنتين، الأوروغواي والبارغواي.