رئيس "الفيفا" يعتبر مونديال روسيا "الأفضل"

اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا الأفضل في تاريخ المونديال كله.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقده في ملعب "لوجنيكي" في موسكو حيث ستقام المباراة النهائية: "قبل عامين قلت إن هذه البطولة من كأس العالم ستكون الأفضل في التاريخ، وأنا الآن مقتنع بذلك.. هي حقا الأفضل! كل الذين سهروا على تنظيم البطولة يستحقون الثناء.. شكر خاص لروسيا، وللشعب الروسي، وللحكومة الروسية، وللاتحاد الروسي لكرة القدم، وللجنة المنظمة، وبالطبع للرئيس فلاديمير بوتين".

وأوضح رئيس "الفيفا": "روسيا تغيرت، وأصبحت بلدا حقيقيا لكرة القدم، ليس فقط مع كأس عالم التي نظمت على أعلى مستوى، لكن أيضا لأن كرة القدم باتت جزءا من الحمض النووي للبلاد بفضل أداء المنتخب الوطني وكل العمل الذي تحقق على مستوى البنى التحتية". وأضاف "كل شيء كان مذهلا وفعالا جدا".