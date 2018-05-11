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قطر تستلم راية استضافة المونديال من روسيا

  15 جويلية 2018 - 12:19   قرئ 71 مرة   0 تعليق   رياضة دولية
قطر تستلم راية استضافة المونديال من روسيا

سلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد راية استضافة كأس العالم لكرة القدم إلى أمير قطر الذي ستستضيف بلاده نسخة 2022 من البطولة

وفي احتفال أقيم في الكرملين، سلم بوتين كرة كأس العالم الرسمية إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "الفيفا" الذي سلمها بعد ذلك إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.وأكد بوتين إن روسيا فخورة بانجازاتها في استضافة كأس العالم وستتقاسم خبرتها مع قطر.من جهته، لفت أمير قطر أن بلاده ستواجه صعوبات في تكرار نجاح المنتخب الروسي في أرض الملعب في بطولة هذا العام لأنها دولة صغيرة، مؤكداً أن بلاده ستتعاون مع روسيا لاستضافة كأس العالم 2022.وتختتم البطولة في وقت لاحق اليوم الأحد بالمباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا

 

 

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