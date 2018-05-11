مارادونا يدعم القضية الفلسطينية

أكد نجم كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، دعمه للقضية الفلسطينية ، حيث قال أن "قلبه فلسطيني"، وذلك خلال لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفي بداية اللقاء الذي تم في موسكو على هامش بطولة كأس العالم، تبادل الرئيس الفلسطيني ومارادونا القبلات والعناق.وقال عباس للنجم الأرجنتيني :" أنت الأفضل" باللغة الإنجليزية، فيما رد مارادونا بالإسبانية وهو يشير إلى صدره "قلبي فلسطيني"، قبل أن يبادر أحد الموجودين في المكان لترجمة الكلمات.ونشر مارادونا، على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" صورة من اللقاء مع عباس، وأرفقه بتعليق :" هذا الرجل يريد السلام في فلسطين. لدى الرئيس عباس دولة وحق".ويزور عباس روسيا حاليا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن، كما سيحضر المباراة النهائية لكأس العالم بين كرواتيا وفرنسا الليلة.واتخذ مارادونا في السنوات الأخيرة مواقف مؤيدة للقضية الفلسطينية التي وصفها بالعادلة، معربا عن تقديره للشعب الفلسطيني داعيا إلى دعم قضيته.