تعرف على والدة مبابي الجزائرية

تألق كيليان مبابي أحد نجوم المنتخب الفرنسي المتوّج بلقب مونديال 2018 ، وسطع نجم اللاعب خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم في روسيا بسرعته الفائقة وأهدافه الحاسمة.

ويتميز مبابي بأصوله "المتنوعة"، فهو من مواليد فرنسا لأب من الكاميرون وأم من الجزائر تدعى فايزة العماري، والتي زرعت في أبنائها حب الرياضة، حيث كانت لاعبة في نادي ينافس في الدوري الفرنسي الممتاز لكرة اليد.

وتعيش فايزة (44 عاما) في الوقت الحالي في بوندي القريبة من باريس، مع زوجها ووالد كيليان ويلفريد مبابي (47 عاما) الذي هو أيضا رياضي، حيث كان لاعب كرة قدم، ويدرب حاليا ناديا صغيرا في منطقته. ولفايزة وويلفريد 3 أولاد، واحد منهم بالتبني.