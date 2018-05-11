زيدان يقترب من تدريب نادي جوفنتوس

كشفت تقارير صحفية أن المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني ، المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سيعين في منصب رفيع المستوى في فريق يوفنتوس الإيطالي الذي قضى معه العديد من السنوات قبل أن يتألق مع فرنسا والفريق الملكي ويحصد الألقاب كلاعب ومن ثم كمساعد مدرب وفي النهاية كمدرب حيث حصد ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا متتالية وأكدت التقارير الصحفية الأوروبية أن زين الدين زيدان سيكون المدير الرياضي الجديد لليوفي والأكثر قرابة من رئيس السيدة العجوز وسيبدأ عمله في أكتوبر القادم .