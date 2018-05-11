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هل سيسجن كريستيانو رونالدو بسبب التهرب الضريبي

  27 جويلية 2018 - 15:35   قرئ 83 مرة   0 تعليق   رياضة دولية
هل سيسجن كريستيانو رونالدو بسبب التهرب الضريبي

قال المدعي العام في إسبانيا اليوم الجمعة إن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيعاقب بدفع غرامة قيمتها 3.2 مليون أورو (3.7 مليون دولار) مع الحبس 24 شهرا، لكنه لن يسجن على الأرجح، بعد تسوية مع سلطات الضرائب الإسبانية بشأن قضية تهرب ضريبي.

وواجه اللاعب البالغ عمره 33 عاما اتهامات بالتهرب من دفع ضرائب قيمتها 5.7 مليون أورو ونفى هداف ريال مدريد السابق هذه الاتهامات، و أضاف ذات المصدر أنه من المستبعد أن يقضي رونالدو، المنتقل حديثا إلى يوفنتوس بطل إيطاليا، أي وقت في السجن وفق الاتفاق لأن القانون الإسباني ينص على أن أي عقوبة أقل من عامين في أول جريمة يمكن إيقاف تنفيذها، ويتعين على رونالدو دفع الغرامة (3.2 مليون أورو) بجانب الضرائب (5.7 مليون) إضافة إلى مليون أورو فائدة مستحقة و250 أورو عن كل يوم خلال 48 شهرا تشمل فترة السجن.

وسيكون هذا المبلغ جزءا على الأرجح من الغرامات التي سيدفعها رونالدو بسبب القضية ومن المتوقع أن تصل إلى 19 مليون أورو كقيمة إجمالية. 

وعوقب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بالحبس لمدة 21 شهرا بسبب تهم مماثلة العام الماضي لكن القانون الإسباني يسمح باستبدال السجن بغرامة مالية.وانتقل رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى يوفنتوس في وقت سابق هذا الشهر مقابل نحو 100 مليون أورو.

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