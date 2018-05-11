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الطبعة الثالثة للألعاب الافريقية للشباب- تختتم اليوم

  28 جويلية 2018 - 11:15   قرئ 23 مرة   0 تعليق   رياضة دولية
الطبعة الثالثة للألعاب الافريقية للشباب- تختتم اليوم

تختتم اليوم بملعب 5-جويلية  في الجزائر العاصمة الطبعة الثالثة للألعاب الافريقية للشباب-2018 بعد عشرة أيام من المنافسة في تخصصات رياضية مختلفة.

وكانت الرياضة الجزائرية حققت حصيلة "قياسية" في عدد  الميداليات المتحصل عليها في اليوم العاشر وما قبل الاخير, بمجموع 52 ميدالية  جديدة منها 20 ذهبية, 12 فضية و 20 برونزية.وبهذا تعزز الجزائر مركزها الثاني في الجدول العام للميداليات بمجموع 216  ميدالية من ضمنها 69 ذهبية, 64 فضية و83 برونزية, بعد مصر صاحبة الصدارة.وتمكنت رياضات الملاكمة والمصارعة الحرة والكرات الحديدية من تشريف الألوان  الوطنية خلال منافسات اليوم العاشر من الألعاب الافريقية للشباب-2018  بالجزائر, بحصدها لأكبر عدد من الميداليات الذهبية خلال المنافسات التي جرت  يوم الجمعة.واستطاعت هذه الرياضات الثلاث من انتزاع  "لوحدها" 16 ميدالية ذهبية, منها 6  "قلادات" من المعدن الغالي للملاكمة, أما المصارعة والكرات الحديدية فقد تحصلت  على خمس ذهبيات لكل منهما.وفي الملاكمة, انتزع الرياضيون الجزائريون الستة (4 ذكور- 2 اناث), المشاركين  في هذه الالعاب, ست ذهبيات أي "مهمة تامة" إثر فوزهم في جميع المنازلات  النهائية التي جرت بالقاعة الرياضية ببرج الكيفان.

وفي الكرات الحديدية, حصد اللاعبون الجزائريون 17 ميدالية (5 ذهب, 7 فضة و 5  برونز), وهي المهمة التي أنجزتها المصارعة الحرة الجزائرية تقريبا ب9 ميداليات  (5 ذهب و 4 برونز).كما تحصلت الجزائر في الكاراتي دو, اختصاص كوميتي, على 4 ميداليات, واحدة  منها من المعدن النفيس, تحصل عليها أسامة بهاء الدين زيتوني في وزن اقل من 76  كلغ, أما الاربعة الاخرى فكانت من معدن البرونز.اما في العاب القوى, الرياضة التي كانت تعول الجزائر عليها كثيرا, فقد اكتفت  بأربع ميداليات, منها ذهبيتين اثنتين, بفضل بلال عافر (الوثب العالي) وسعيد  خفاش (10 آلاف متر مشي), أما البقية الميداليات فكانت فضية واحدة والاخرى  برونزيةوبهذا ترتفع حصيلة الجزائر في "أم الألعاب" الى 8 ميداليات (2ذهب, 3فضة,  3برونز).

وفي التنس, نالت الجزائر ثلاث ميداليات من "الوان" مختلفة, حيث توجت بالذهبية  ليندة بن قدور (فردي-اناث), وتحصل على الفضية يوسف ريحان (فردي-ذكور), اما  "النحاس" فكان من نصيب الثنائي يوسف ريحان و رياض عنصر في جدول الزوجي (ذكور).وفي كرة اليد, اكتفى المنتخب الجزائري (ذكور) بالميدالية الفضية اثر انهزامه  في النهائي أمام مصر ب28-21 (الشوط الأول : 12-10) بقاعة حرشة حسان.بالمقابل, ففي رياضة الكانوي كاياك,  حصد الجزائريون ست ميداليات, فضيتان  اثنتين واربع برونزيات, في اختصاصي "سلالوم" و"سبرينت", خلال السباقات التي  جرت بسد بوكردان بتيبازة.وحصلت على الميداليتين الفضيتين كل من عربي أنفال في الكاياك (سلالوم-  فتيات), وغادة بودراع في الكانوي (سلالوم-فتيات), أما البرونزيات فقد كانت من  نصيب العربي ريان في كاياك (سلالوم- ذكور), غادة بودراع في الكانوي  (سبرينت-فتيات) بالإضافة الى هالة بوزيد التي حققت برونزيتين في اختصاصي  الكاياك (سلالوم- وسبرينت).أما في كرة القدم, فقد عجز شبان "الخضر" عن انتزاع البرونزية اثر خسارتهم في  اللقاء الترتيبي امام الكاميرون (1-0), بملعب 20 اوت 55 بالعاصمة, ليكتفوا  بالمركز الرابع.

 

 

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