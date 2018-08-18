إقتراح ترشح ثلاثي لمونديال 2030

قرر وديع الجريء، رئيس الاتحادية التونسية لكرة القدم والذي يترأس أيضا اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، اقتراح على ثلاث اتحاديات تقديم ملف ثلاثي مشترك لاستضافة كأس العالم 2030، وذلك خلال مؤتمر هيئته المقرر إجراؤه اليوم السبت بتونس

وأكدت الاتحادية التونسية لكرة القدم أمس عبر موقعها الرسمي أنه سيتم اقتراح الفكرة على الدول الأعضاء في اتحاد شمال إفريقيا بشرط الحصول على دعم الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مع إمكانية إدراج أيضا دولة أوروبية

وسيتم التطرق إلى العديد من المحاور خلال المؤتمر على غرار صفقات الانتقال الحرة للاعبين بين مختلف الأندية التابعة لنفس المنطقة وكذلك تنظيم دورات دولية في الفترة الصيفة بين الفرق المحلية المتوجة ويكون ذلك تحت رعاية اتحاد شمال إفريقيا بالتنسيق مع مختلف الاتحاديات الوطنية (تونس، الجزائر، مصر، المغرب وليبيا)