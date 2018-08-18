قائمة المرشحين لـ "أفضل لاعب" بالعالم

توقعت صحيفة "ماركا" الإسبانية بهوية الثلاثي المرشح للفوز بجائزة "أفضل لاعب في العالم"، التي سيقدمها "الفيفا" لأفضل لاعب في العالم، في الـ24 من الشهر الجاري، في العاصمة الإنجليزية لندن

وشهدت القائمة مفاجأتين من العيار الثقيل، بغياب الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمصري محمد صلاح.وذكرت الصحيفة أن جميع العوامل تشير إلى أن الكرواتي لوكا مودريتش، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، سيتواجدان في القائمة النهائية، مشيرة إلى أن لاعب وسط ريال مدريد، خطا خطوته الأولى لإنهاء هيمنة رونالدو وميسي على الجائزة، خصوصا مع فوزه بجائزتي أفضل لاعب في كأس العالم 2018، وأفضل لاعب في أوروبا للعام نفسه.وأرجعت الصحيفة سبب غياب ميسي عن القائمة النهائية، لعدم تقديمه كأس عالم مميزة، وتوقعت أن يكون الفرنسي أنطوان غريزمان، المرشح الثالث للفوز بجائز أفضل لاعب في العالم، بعد مساهمته في تتويج منتخب بلاده بلقب بطولة كأس العالم الأخيرة، التي استضافتها روس