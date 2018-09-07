هذا هو موعد الكلاسيكو

أعلن “خافيير تيباس” رئيس رابطة “الليغا عن موعد ذهاب “الكلاسيكو” بين “ريال مدريد” و “برشلونة” الذي سيلعب في “الكامب نو”.

وقال تيباس في تصريح للصحافة الإسبانية: “كلاسيكو الذهاب سيلعب يوم الأحد 28 أكتوبر بداية من 16.15 بالتوقيت المحلي”.

وستكون مباراة “الكلاسيكو” على غير العادة بالنسبة لـ “ريال مدريد” الذي سيلعب من دون نجمه البرتغالي “رونالدو” في “الكامب نو” ومن دون المدرب “زيدان”، وبوجود المدرب الجديد “جوليان لوبيتيغي” الذي سيشرف على أول “كلاسيكو” له.

يذكر أن كل من “ريال مدريد” و”برشلونة” يتقاسمان ريادة الترتيب العام بعد مرور 3 جولات بـ 9 نقاط لكل منهما.