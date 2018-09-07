"مودريتش" يكشف حقيقة غضب "كريستيانو رونالدو"

أكد الكرواتي “لوكا مودريتش” نجم “ريال مدريد” وصاحب جائزة أفضل لاعب في أوروبا، أنّ البرتغالي “كريستيانو رونالدو” قام بتهنئته بعد فوزه بهذه الجائزة.

وقال مودريتش في تصريح للصحافة البرتغالية: “تجمعني علاقة جيدة مع رونالدو، غيابه عن الحفل؟ لا أريد الحديث عن هذا”.

وأضاف: “لقد أرسل لي رسالة قام فيها بتهنئتي على جائزة أفضل لاعب في أوروبا وأكد لي أنني أستحقها”.

وتابع: “صحيح أنّ الجوائز الفردية مهمة، لكن الألقاب الجماعية هي الأهم وهذا ما سنسعى إليه هذا الموسم مثل كل موسم”.

يذكر أن “كريستيانو رونالدو” أبدى غضبه من “الإتحاد الأوروبي لكرة القدم” بعد عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا وقرر عدم السفر لـ “موناكو” من أجل حضور “الحفل” وهو ما أثار استياء الكثير.