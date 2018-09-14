ديبالا مهدد بالاحتياط

يبدو أن معاناة باولو ديبالا مع مقاعد البدلاء لن تنتهي في المستقبل القريب، فالنجم الأرجنتيني مرشح للبقاء عليها مرة أخرى بمناسبة مباراة الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي حين سيواجه فريقه جوفنتوس ضيفه ساسولو هذا الأحد، بعدما كان قد تابع مباراتي الجولتين الثاني والثالثة منها أمام كل من لازيو وبارما على التوالي، وحسب آخر التقارير الإعلامية، فإن المدرب أليغري سيجدد ثقته في الثلاثي الهجومي بيرنارديسكي، رونالدو وماندزوكيتش أمام ساسولو على أن يجري بعض التغييرات بمناسبة الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال أوروبا أمام فالنسيا يوم الأربعاء المقبل.