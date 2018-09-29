"الكاف" تطبق تقنية الفيديو في دوري الأبطال

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أمس الخميس، عن تطبيق تقنية الفيديو (الفار) خلال مباراتي نهائي مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.

وكان الاتحاد الأفريقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن تطبيق تقنية الفيديو، بداية من نهائي مسابقتي دوري الأبطال والكونفيدرالية لهذا العام.

وكانت تقنية حكم الفيديو المساعد استخدمت للمرة الأولى في البطولات القارية خلال مونديال روسيا 2018.

وتم استخدام تقنية الفيديو في الدوريات الألماني والإيطالي الموسم المنصرم، كما تم تجربتها في بعض مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

يذكر أن الجمعية العمومية للكاف، التي انعقدت قبل أيام في شرم الشيخ، قد اتخذت قرارا بتطبيق تقنية الفيديو، خلال البطولات الأفريقية المقبلة، بغرض تقليل الأخطاء التحكيمية.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أيضا خلال الجمعية ذاتها، عن الموعد الذي سيتم فيه اختيار أفضل لاعب في إفريقيا عن 2017/2018، خلال اجتماعاته المنعقدة في شرم الشيخ.

وحسب الموقع الرسمي للكاف، أكد الاتحاد الأفريقي، أنه لن يبيع حقوق بث تصفيات كأس العالم مجمعة كما كان يحدث من قبل، وسيترك لكل اتحاد أهلي فرصة تسويق مبارياته.

وتم تحديد يوم 8 يناير 2019 موعدا لإقامة حفل جوائز الأفضل في مركز "عبدو ضيوف" الدولي في داكار عاصمة السنغال.