أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذّهبية لأفضل لاعب في العالم

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن القائمة الثانية بأسماء المرشّحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

وضمت القائمة الأولية كلّ من، سيرجيو أغويرو من مانشستر سيتي، كريم بن زيمة من ريال مدريد، غاريث بايل من ريال مدريد، إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان وأليسون بيكر حارس ليفربول.

وجاءت القائمة الثانية لتضم كلًا من: "تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، ودييغو غودين مدافع أتليتكو مدريد وروبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول".ومن المقرر أن يُستكمل اليوم الإعلان عن باقي الـ30 مرشح للجائزة، قبل أن يعلن الفائز بها في 3 ديسمبر المقبل.