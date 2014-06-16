"الفيفا" يعاقب تشيلسي

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة عقوبات على فريق تشيلسي الإنجليزي بمنعه من التعاقد مع لاعبين جدد على الصعيدين المحلي والدولي خلال فترتين مقبلتين للانتقالات مع تغريمه 600 ألف فرنك سويسري (599460 دولارا)

وأضاف الفيفا أن النادي الإنجليزي انتهك المادة 19 في حالة 29 لاعبا صغيرا وارتكب العديد من الانتهاكات الأخرى المتعلقة بمتطلبات تسجيل اللاعبين وفرض الفيفا غرامة أيضا على الاتحاد الإنجليزي للعبة قدرها 510 آلاف فرنك سويسري ومنحه ستة شهور لمعالجة الأمر فيما يتعلق بالانتقالات الدولية والتعاقدات لأول مرة مع اللاعبين صغار السن