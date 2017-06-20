المغرب يطلب رسميا إستضافة مونديال 2026

تقدّم المغرب، اليوم الجمعة، بطلب رسمي لإستضافة كأس العالم 2026، سعيا منها لتكون ثاني دولة عربية بعد قطر، تحتضن أكبر عرس كروي في العالم.

نشرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بيانا عبر موقعها الرسمي، أكّدت فيه تقديم ملف ترشحها لدى اللجنة المختصة بملف الترشيحات في الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لإستضافة كأس العالم 2026.

وتعدّ هذه خامس محاولة مغربية للظفر بشرف تنظيم هذا العرس العالمي، حيث سبق للعرش العلوي أن قدم ترشيحه في أربعة مناسبات سابقة سنوات: 1994، 1998، 2006، 2010، دون أن يظفر بأي منها.

يجدر الذكر أنّ الإتحاد المغربي يسعى وبكل قوة، لخطف تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019، من دولة الكاميرون.