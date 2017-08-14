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ريال مدريد يتوج بلقب كأس السوبر بعد فوزه على برشلونة

  17 أوت 2017 - 12:10   قرئ 22 مرة   0 تعليق   رياضة دولية
ريال مدريد يتوج بلقب كأس السوبر بعد فوزه على برشلونة

توج ريال مدريد بلقب الكأس السوبر الاسبانية لكرة القدم بعد ان جدد فوزه على غريمه التقليدي برشلونة 2-صفر مباراة الإياب على استاد "سانتياغو برنابيو".

وسجل الهدفين ماركو اسينسيو (4) والفرنسي كريم بنزيمة (39). وهيمن مدريد على اللقاء بأكمله وتلاعب بفريق المدرب إرنستو بالبيردي ولم يظهر أي علامات على افتقاده المهاجم الموقوف كريستيانو رونالدو أو جاريث بيل الذي جلس بين البدلاء.

واستعرض ريال بتمريرات سريعة متقنة واختراقات أربكت دفاع برشلونة، ونجح بنزيمة في إضافة الهدف الثاني بكرة وصلته من الجهة اليسرى من ماسيلو استقبلها الفرنسي جيدا وحولها بقدمه اليسرى في الزاوية اليسرى للمرمى (39). ورغم أن ليونيل ميسي ولويس سواريز سددا في إطار المرمى فإن برشلونة ترك العاصمة الإسبانية وهتاف جماهير مدريد "الأبطال" يقرع في آذان لاعبيه. كما لم يشرك الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي المهاجم الويلزي غاريث بايل، ودفع بالشابين ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز في الهجوم إلى جانب بنزيمة. وكان برشلونة مني بخسارة 1-3 على ملعبه في "كامب نو" ذهابا، في مباراة كانت الرسمية الأولى للفريق الكاتالوني من دون نجمه البرازيلي نيمار المنتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي قبل نحو أسبوعين في أغلى صفقة كروية في العالم بلغت 222 مليون دولار.

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