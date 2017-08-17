برشلونة يواجه كابوساً في سوق الإنتقالات!

يجد نادي برشلونة الإسباني صعوبة كبيرة في التخلص من اللاعبين الفائضين عن الحاجة في تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

صحيفة "سبورت" الإسبانية تقول أن إدارة النادي الكاتالوني تسعى للتخلص من مجموعة من اللاعبين لم تجد لهم أي أندية لضمهم بشكل نهائي حتى الآن ومع تبقي ساعات قليلة على نهاية الميركاتو. وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لم ينجح في التخلي سوى عن ثلاثة لاعبين فقط هذا الصيف، وهم كريستيان تيو إلى ريال بيتيس مقابل 4 ملايين يورو، جيريمي ماثيو إلى سبورتينغ لشبونة مجاناً وسيرجي سامبر إلى لاس بالماس على سبيل الإعارة. لذلك يجد برشلونة العديد من اللاعبين الذين لم يتم حسم مستقبلهم حتى الآن، مع عودة الثلاثي توماس فيرمايلين ودوغلاس ومنير الحدادي من فترات إعارة بالموسم الماضي، فإنه من المُحتمل أن يبقى فيرمايلين حسب رؤية المدرب.