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ميسي يستعد للانتقال إلى مانشستر سيتي مجانًا

  04 سبتمبر 2017 - 10:33   قرئ 24 مرة   0 تعليق   رياضة دولية
ميسي يستعد للانتقال إلى مانشستر سيتي مجانًا

يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي،.لمغادرة النادي الكتالوني والانضمام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بالمجان خلال الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ميسي لن يمضي على عقده الجديد مع البلوجرانا بعد فشل إدارة الفريق في التعاقد مع صفقات جديدة مرضية خلال سوق الانتقالات الصيفية إلى جانب رحيل نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. وأوضحت الصحيفة أن برشلونة فشل في ضم البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول الإنجليزي كما لم يتمكن من تدعيم الفريق الكتالوني سوى بضم الفرنسي عثمان ديمبلي من بوروسيا دورتموند الألماني بمبلغ 105 ملايين يورو ليصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي. وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي قد لا يوقع على العقد الجديد بعد إعادة اتصالاته بنادي مانشستر سيتي، خاصة وأنه على علاقة جيدة بمدرب السيتزنز، بيب جوارديولا بعدما عملا سويًا داخل قلعة "كامب نو". وكان نادي برشلونة قد أعلن في يوليو/حزيران الماضي التوصل لاتفاق مع ميسي بتمديد عقده، إلا أن جوردي ميستري، نائب رئيس البلوجرانا، اعترف بأن البرغوث لم يوقع على العقد الجديد بعد.وصرح ألبرت سولير، مدير الألعاب الرياضية في برشلونة، بأنه واثق من توقيع ميسي على عقده الجديد قريبا ، فيما أشارت تقارير صحفية إلى إمكانية التمديد يعد انتهاء أسبوع التوقف الدولي.

 

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