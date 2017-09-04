ألمانيا تفوز على النرويج بسداسية نظيفة

وضع منتخب ألمانيا قدما وساقا في كأس العالم 2018 بروسيا بعد اكتساح ضيفه النرويجي 6-0، الإثنين، في شتوتغارت ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية.

وتأجل تأهل المنتخب الألماني للمونديال إلى الجولتين المتبقيتين من التصفيات بعد فوز ملاحقه المباشر إيرلندا الشمالية على ضيفه التشيكي 2-0.

وفي المباراة الثالثة بالمجموعة الثالثة فاز منتخب أذربيجان على ضيفه سان مارينو 5-1، وحقق منتخب ألمانيا فوزه الثامن على التوالي ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط أمام إيرلندا الشمالية، ويأتي منتخب أذربيجان في المركز الثالث بعشر نقاط يليه منتخب التشيك في المركز الرابع بتسع نقاط، ثم النرويج في المركز الخامس بسبع نقاط، وأخيرا سان مارينو في المركز السادس بدون نقاط.وفي شتوتغارت حسم منتخب ألمانيا الفوز منذ الشوط الأول حيث أنهاه متقدما بأربعة أهداف نظيفة، وسط تألق تيمو فيرنر المهاجم الشاب للايبزيج.وتقدم مسعود أوزيل لاعب وسط آرسنال الإنجليزي بهدف في الدقيقة العاشرة، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مستغلا تمريرة زميله يوناس هيكتور.وبعد سبع دقائق فقط أضاف جوليان دراكسلر، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة من أوزيل ليسدد كرة زاحفة خدعت الجميع وسكنت الشباك.وجاءت الدقيقة 21 لتشهد الهدف الثالث للماكينات بتوقيع فيرنر، إثر هجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة من مولر إلى فيرنر على حدود منطقة الجزاء ليسدد بقوة إلى داخل المرمى.وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول سجل فيرنر الهدف الثاني له والرابع لبلاده إثر تمريرة جديدة من مولر قابلها مهاجم لايبزيج بضربة رأس رائعة في الشباك.وبعد مضي خمس دقائق من بداية الشوط الثاني وضع ليون جوريتسكا، لاعب وسط شالكه بصمته وسجل الهدف الخامس لألمانيا، إثر تمريرة رائعة من دراكسلر، قابلها جوريتسكا بضربة رأس رائعة إلى داخل المرمى.وقبل 11 دقيقة من النهاية سجل ماريو غوميز مهاجم فولفسبورغ الهدف السادس لألمانيا.

وفي بلفاست تقدم جوني إيفانز مدافع وست بروميتش ألبيون بهدف لإيرلندا الشمالية في الدقيقة 28، ثم أضاف زميله في الفريق الإنجليزي كريس برانت الهدف الثاني لإيرلندا الشمالية في الدقيقة 41، وفي باكو اكتسح منتخب أذربيجان ضيفه سان مارينو 5-1. وتقدم افران إسماعيلوف بهدف لأذربيجان في الدقيقة 20، ثم أضاف أراز عبدولاييف الهدف الثاني في الدقيقة 25 وعاد إسماعيلوف وسجل الهدف الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 57، وجاء الهدف الرابع بنيران صديقة حيث سجله مايكل كيفولي لاعب سان مارينو بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 71، وتكفل ميركو بالاتسي بالهدف الوحيد لسان مارينو في الدقيقة 74 قبل أن يحرز رشاد صديقوف الهدف الخامس لأذربيجان في الدقيقة 81.